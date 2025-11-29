На Чукотке открыли второй семейный МФЦ

Он находится в Певеке

Редакция сайта ТАСС

АНАДЫРЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Второй семейный многофункциональный центр открылся на Чукотке в городе Певеке, он ориентирован на работу с семьями участников СВО, многодетными, семьями с детьми-инвалидами, а также малоимущими. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Новый центр начал работать в Певеке. Семейные МФЦ дают много возможностей по поддержке семей и адресной помощи. Это показал опыт первого такого центра - он открылся год назад в п. Угольные Копи. Сотрудники будут консультировать по большому числу вопросов, помогут семьям сориентироваться в сложной социальной ситуации. Специалисты окажут помощь в решении вопросов, связанных с оформлением документов детей в детсады и школы, организацией медицинской помощи, а также решением бытовых проблем", - сказал губернатор.

По словам Кузнецова, центр будет работать на базе Чаунского филиала окружного центра социального обслуживания населения. Он ориентирован на работу с семьями участников СВО, многодетными, семьями с детьми-инвалидами, а также малоимущими семьями. Также среди услуг центра - профилактические мероприятия, выезды на дом к семьям, находящимся в социально опасном положении.

"Основа для развития Чукотки - поддержка семей и повышение уровня рождаемости. В округе действует большое число мер поддержки, которых нет в других регионах. Результат есть: численность многодетных семей и рождений третьих детей в округе растет. Меры поддержки будем расширять, чтобы обеспечить защиту материнства и детства в регионе, сделать Чукотку настоящей территорией семьи", - подчеркнул глава региона.

Чукотский автономный округ стал участником пилотного проекта по созданию в регионах России семейных МФЦ и получил грант в 10 млн рублей по итогам конкурсного отбора Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Столько же было выделено из окружного бюджета. Семейные центры планируется открыть и в других муниципалитетах округа, отметил Кузнецов.