На Камчатке открыли горнолыжный сезон на горе "Морозная"

Он стартовал на месяц раньше 2024 года, сообщили в краевом Минспорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на горе Морозная, где работает одноименная база для катания и тренируются члены сборной России по горнолыжному спорту, открылся на Камчатке. Сезон стартовал на месяц раньше 2024 года, этому способствовали циклоны в ноябре, сообщили ТАСС в краевом Минспорта.

"На горе Морозная работают несколько трасс, кресельный и бугельный подъемники. Открыт также прокат оборудования и кафе", - рассказали в профильном министерстве.

Там уточнили, что сезон стартовал почти на месяц раньше, чем в 2024 году, так как зима прошлого года была аномально бесснежной.

Всего в Камчатском крае функционируют девять горнолыжных баз, у которых 27 трасс. До горнолыжных баз, находящихся в черте Петропавловска-Камчатского и Елизово, можно добраться общественным транспортом или на такси, а до горнолыжного центра у подножия Авачинского вулкана - только на транспорте повышенной проходимости.