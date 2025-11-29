Вильфанд заявил, что зима не торопится на европейскую территорию РФ

Научный руководитель Гидрометцентра прогнозирует теплую погоду и отсутствие осадков в ближайшие дни

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Теплая погода и отсутствие осадков прогнозируются на европейской территории России в ближайшие дни, при этом температура в СЗФО и ЦФО будет на 4-8 градусов ниже климатических характеристик. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, именно поэтому отмечаются такие высокие температуры для конца ноября. Если смотреть на карту аномалий, то температура выше нормы на 4-8 градусов в СЗФО и ЦФО", - сказал он.

По прогнозу метеоролога, особенно высокая температура ожидается в Приволжском федеральном округе. Аналогичная ситуация и на Урале. Так, в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Однако в связи с резким повышением температуры и прохождением теплого фронтального раздела в регионе прогнозируется множество негативных и неблагоприятных метеорологических условий. Так, в Свердловской области и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и гололед, в Челябинской области в ближайшую ночь возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед.