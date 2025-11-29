Почти 26 тыс. человек поступили на бюджет по новой модели системы образования

Только по результатам приемной кампании 2025/26 учебного года на бюджет по направлениям пилотного проекта были зачислены 11 070 человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 26 тыс. абитуриентов поступили на бюджетные места в рамках пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования с момента ее запуска в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"По результатам приемной кампании 2023/24 учебного года в рамках пилотного проекта на обучение на бюджетные места принято 4 608 человек, 2024/25 учебного года - 10 085 человек, 2025/26 учебного года - 11 070 человек", - говорится в сообщении.

О новой модели высшего образования

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.