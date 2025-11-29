В Усть-Камчатском предупредили о возможности нарушения энергоснабжения

В округе наблюдается сильная изморозь

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Сильная изморозь наблюдается 29 ноября в Усть-Камчатском муниципальном округе, вследствие чего возможны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автодорогах, а также повышена вероятность падения деревьев. Об этом сообщает МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 29 ноября в Усть-Камчатском муниципальном округе наблюдается сильная изморозь. Диаметр отложения льда достиг 52 миллиметра. Опасное явление сохранится на западе Усть-Камчатского округа в ближайшие сутки", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения по причине образования изморози на проводах, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, повышена вероятность падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Спасатели рекомендуют населению принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций, приостановить работы на высоте, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.