Вильфанд: сильное повышение температуры ожидается в регионах Урала и Сибири

Температура поднимется на 8-16 градусов выше климатической нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Резкое повышение температуры прогнозируются в начале декабря на территориях Урала и Сибири, показатель превысит норму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После очень низких температур на юге Западной Сибири, в начале декабря ожидается резкое потепление. Температура поднимется на 8-16 градусов выше климатической нормы, это касается Красноярского края и юга Западной Сибири. К середине следующей недели температура в Красноярском крае ночью составит минус 2-6 градусов, а днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода удержится примерно до четверга", - сказал он.

Кроме того, резкое потепление ожидается и в Салехарде: дневная температура поднимется минус 4 - нуля градусов, хотя ранее морозы доходили до минус 20-25 градусов.