Украинцы чаще других граждан недружественных стран просят убежище в РФ

За год об убежище попросили 2 762 иностранца, из них 2 527 - граждане Украины

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Граждане 24 недружественных стран просили убежище в России в 2025 году, большинство - украинцы. Это следует из материалов статистики, которые проанализировал ТАСС.

Так, всего с января по сентябрь 2025 года 2 762 иностранцев из недружественных стран обратились с заявлением о предоставлении временного убежища в России. Чаще всего такие заявление поступали от граждан Украины - 2 527, Германии - 93 и Латвии - 36. Также в первой десятке представители Литвы - 25, США - 17, Эстонии - 12, Канады - 11, Венгрии - 7, Италии - 6, Польши - 5.

Кроме того, с заявлениями о предоставлении убежища обратились по 3 гражданина Австралии, Франции и Испании, по 2 - Нидерландов, Словакии и Великобритании и по 1 - Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии. Всего за 9 месяцев в РФ попросили убежище 6 640 иностранцев.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то число стран, граждане которых заявили о желании получить убежище в РФ, изменилось незначительно. За 9 месяцев 2024 года заявления были поданы из 25 государств от 3 084 иностранцев. Среди лидеров также граждане Украины - 2 775, Германии - 116, Латвии - 47, Литвы - 39, Эстонии - 28 и США - 26. В 2025 году изъявили желание получить убежище в РФ граждане Венгрии, Македонии и Швейцарии, Испании, которых не было в 2024 году, но нет заявлений от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии.

5 марта 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ, который установил временный порядок выплат иностранным кредиторам из стран, принявших санкции против России. В соответствии с указом все расчеты с зарубежными кредиторами из недружественных стран должны производиться в рублях. В тот же день во исполнение указа главы государства правительство РФ утвердило перечень стран, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Позже он несколько раз пополнялся.