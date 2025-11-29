Слуцкий предложил вписывать детей в паспорт родителей независимо от возраста

Согласно действующему законодательству, по желанию родителей в паспорт могут проставлять отметки о детях до 14 лет

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить родителям право вносить в свой паспорт сведения о детях независимо от их возраста. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в положение, установив для родителей возможность по их желанию вносить сведения в паспорт гражданина РФ о детях независимо от их возраста", - написал Слуцкий.

Как отмечается в письме, вопросы о внесении сведений в паспорт гражданина РФ регулируются постановлением правительства от 23 декабря 2023 года № 2267 "Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ, образца и описания бланка паспорта гражданина РФ". Согласно действующему положению, отметки о детях могут проставляться по желанию гражданина только для детей до 14 лет. После достижения этого возраста ребенок получает собственный паспорт, необходимость фиксации сведений о нем в документе родителя утрачивается.

В то же время, отметил Слуцкий, в правоприменительной практике возникают ситуации, когда требуется официальное подтверждение родства, например, для подтверждения статуса многодетной семьи. При этом процедура подтверждения родства может сталкиваться с правовыми и административными сложностями, в том числе при утрате документов или ошибках в них.

"Кроме того, действующее законодательство не учитывает социально значимые неюридические аспекты. Для значительной категории граждан, в частности, для родителей многодетных семей, паспорт с отметками обо всех детях, независимо от их возраста, обладает высокой социальной и символической значимостью, отражающей неразрывную связь поколений и единство семьи как социального института", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, реализация инициативы позволит в том числе снизить административную нагрузку на граждан.