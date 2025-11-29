Вильфанд прогнозирует в Москве в начале декабря солнечную и теплую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что будет преимущественно без осадков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Теплая погода при переменной облачности с частыми прояснениями, преимущественно без осадков прогнозируется в Московском регионе в начале декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни зимняя погода в привычном для москвичей понимании пока не просматривается: метеомодели не показывают наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или чуть выше. Это касается и выходных дней, и всей следующей недели. Однако температурный фон в это время сохранится примерно одинаковый: ночами около нуля, днем ожидается плюс 1-3 градуса. Лишь в четверг, по расчетам, возможно повышение температуры до плюс 7 градусов на юге Московской области", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что будет преимущественно без осадков, и солнце будет часто выглядывать из-за облаков. "Матушки-Зимы в Москве пока еще не видно, но вот Дед Мороз с подарками точно к Новому Году придет", - пошутил метеоролог.