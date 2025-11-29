Трехдневный траур в Гонконге по погибшим в пожаре начался с трех минут молчания
02:49
ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Трехдневный траур начался в Гонконге с церемонии, в ходе которой глава администрации (правительства) специального административного района Джон Ли и высокопоставленные чиновники, а также члены высшего исполнительного совета города почтили память 128 жертв пожара тремя минутами молчания. Как сообщает сайт администрации города, все флаги на зданиях государственных учреждений с 29 ноября по 1 декабря будут приспущены.
Во время трехдневного траура чиновники не будут посещать общественные мероприятия. Все развлекательные события, организованные или финансируемые правительством, отменены или перенесены.
В каждом районе мегаполиса открыты помещения с книгами соболезнований. В городе пройдут траурные мероприятия.