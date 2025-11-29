В суд поступили жалобы на приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"

Согласно картотеке, апелляционные жалобы направили как адвокаты, так и сами осужденные

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Апелляционные жалобы на приговор двум осужденным по уголовному делу о массовом отравлении напитком "Мистер сидр" поступили в Красноглинский районный суд Самары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Поступили апелляционные жалобы, находятся в [Красноглинском] суде. Теперь должны всем сторонам копии жалоб разослать, включая гособвинителя, всем потерпевшим, потом ждать поступления возражений", - пояснили в суде.

Согласно картотеке на сайте суда, апелляционные жалобы на приговор поступили как от адвокатов, так и от самих осужденных. Срок для предоставления возражений установлен до 5 декабря. После этого материалы должны быть переданы в Самарский областной суд.

22 сентября Красноглинский районный суд Самары приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по делу о производстве напитка "Мистер сидр", от отравления которым умерли 50 человек, к восьми и девяти годам колонии общего режима соответственно. В пользу потерпевших с них постановлено взыскать 36,5 млн рублей.

По данным следствия, Гусейнов занимался производством напитка, а Айрапетян поставлял для этого спирт. Их обвиняли по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Фигуранты признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

Об уголовном деле

Суд счел достаточными предоставленные гособвинителем доказательства того, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его продажи. Ради сокращения технических расходов и затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тыс. литров спирта, похищенного ими со склада ГУ МВД России по Самарской области. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали.

Приобретенный спирт, не проверенный соучастниками на качество и безопасность, в действительности являющийся метиловым, использовался в приготовлении порядка 48 тыс. литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товару и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе. Обвиняемым удалось реализовать свыше 30 тыс. литров поддельной продукции. От отравления напитком умерли 50 человек и еще 66 получили отравления разной степени тяжести в нескольких регионах.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении спирта. Гребенкин приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Егоровы получили три года три месяца и три года шесть месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов.