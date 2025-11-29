Профессор Козловская: выражение "Эффект Долиной" может попасть в словари

Фраза вероятнее всего войдет в неографические ежегодники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выражение "Эффект Долиной", которое появилось в российском информационном пространстве в 2025 году, могут добавить в словари. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.

"Эффект Долиной" - новое выражение, возникшее недавно и сразу получившее широкое распространение. Сервис Яндекс. Вордстат, отражающий статистику поисковых запросов, зафиксировал резкий рост обращений по словосочетаниям "схема Долиной" и "эффект Долиной" в июле и октябре 2025 года.

"Начнем с ответа на второй вопрос: появятся ли новые выражения в словарях? Да, но не в академических. В современной лексикографии (практике составления словарей) есть особый тип изданий: словари одного года, т.н. неографические ежегодники, выпуск которых после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН. А с недавнего времени в ИЛИ заработал и цифровой неологический ресурс "Новое в русской лексике". Конечно, "эффект Долиной", "схема Долиной", "бабушкина схема" будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи. Вряд ли они войдут в язык и в "большие" толковые словари; скорее всего, эти выражения уйдут в прошлое вместе с медиаповодом, подобно тому как ушли еще недавно бывшие у всех на слуху "розовая кофточка", "водолазка извинений", "голая вечеринка" и "войти не в ту дверь", - сказала она.

Этический аспект проанализировать сложнее. "Видимо, лучше обратиться к специалистам по этике. Как обычный человек, могу только сказать, что новые выражения, о которых мы говорим, порождены коллективным языковым сознанием, а не каким-то конкретным человеком, который имел намерение обидеть Ларису Долину. Используя эти выражения, говорящий стремится как можно точнее обозначить ситуацию, заострить проблему (которая, согласитесь, волнует все современное российское общество)", - добавила она.