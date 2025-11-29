Эксперт Черновол: купюра в 10 тыс. рублей полезна для накоплений, но несет риски

Появление новой купюры большого номинала может быть сопряжено с развитием теневой экономики, отметил он

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Введение в России в оборот купюры номиналом в 10 тыс. рублей будет полезным средством для накопления денег, однако сопряжено с такими рисками, как развитие теневой экономики. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в оборот купюру номиналом в 10 тыс. рублей.

"По открытым данным ФРС США, печать защищенной банкноты стоит 4-11 центов за штуку, при этом ФРС отмечает, что для центральных банков основная проблема связана с контролем оборота крупных купюр. С учетом этого, как средство накопления денег купюра в 10 тыс. рублей может быть полезна (хотя сама по себе практика длительного хранения наличных нерациональна), но при этом выпуск таких купюр может способствовать развитию теневой экономики, в том числе рисков отмывания", - сказал Черновол.

Он напомнил, что отказ ЕС от банкноты в €500 в 2019 году был связан как раз с риском отмывания доходов. "А, например, Швейцария сохраняет купюру 1 000 франков как инструмент сбережений", - заметил он, добавив, что в мире все больше людей используют цифровые платежи вместо наличных, но при этом растет значимость банкнот как средств сбережения.