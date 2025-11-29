В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.