В Югре планирует сдать второй в регионе полигон ТКО до 2028 года

Объект создается в рамках концессионного соглашения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Возведение второго в Ханты-Мансийском автономном округе полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется завершить до 2028 года. Об этом сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

Первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района мощностью 90 тыс. тонн в год начал принимать отходы с декабря 2022 года. Здесь производится сортировка мусора, что позволяет региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение. До этого мусор свозился на специальные площадки, где не велась его обработка и сортировка.

"Плановый срок ввода в эксплуатацию объекта для городов Нижневартовска, Мегиона, поселений Нижневартовского района - 2027 год. Объект создается в рамках концессионного соглашения", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что мощность объекта составит 180 тыс. тонн в год. Собеседник агентства также сообщил, что в Югре с 2025 года реализуется региональный проект "Экономика замкнутого цикла", которым предусмотрены мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию с 2027 года по 2030 год мощностей по утилизации и обезвреживанию, обработке, размещению твердых коммунальных отходов. Планируется, что они будут обслуживать Октябрьский район, Нягань, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район и Сургутской район.

Ранее в Югре планировалось построить еще четыре современных комплексных межмуниципальных полигона по переработке и утилизации ТКО в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Октябрьском районах общей мощностью 590 тыс. тонн в год. Они должны были позволить региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение. Однако концессионные соглашения на их создание были расторгнуты. "В настоящее время проводится работа по определению способа и порядка реализации мероприятий по созданию объектов по обращению с ТКО, уточненные сроки создания и объемы финансирования проектов будут определены с учетом соответствующих конкурсных процедур", - пояснил Гамузов.