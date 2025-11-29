МВД: мошенники не могут по видео лица человека получить доступ к онлайн-банку

Как пояснили в ведомстве, банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мошенники, имея видеозапись с лицом человека и его голосом, не могут получить доступ к его банковским приложениям и платежным средствам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Следует отметить, что запись видео с лицом гражданина не позволяет получить доступ к банковским приложениям и платежным средствам. Российские банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что недостаточно для успешной идентификации и простой записи голоса. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, несмотря на отсутствие фактов применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам, необходимо соблюдать базовые меры безопасности.