Регионы Северо-Запада России в выходные ожидают дожди и снегопады

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в ближайшие выходные в регионах СЗФО. В Республике Коми возможны метели, сообщили синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра Северного УГМС, в выходные в Поморье ожидается аномально теплая погода, с осадками смешанного характера, преимущественно в виде дождя. Возможен гололед. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) 29 ноября будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, днем с дождем. Местами метель, гололед. Ветер южных направлений, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью минус 8-13 градусов, на западе округа от минус 4 до плюс 1; днем от плюс 3 до минус 2, на востоке округа минус 2-7 градусов.

Мурманская область в эти выходные по-прежнему будет находиться под влиянием циклона в Норвежском и Баренцевом морях. По региону местами ожидаются осадки, в отдельных районах - порывистый ветер. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов в течение суток. На дорогах гололедица. В Республике Коми в ближайшие дни продолжатся метели, снегопады, снег с дождем в сочетании с ветром до 12 метров в секунду, на севере региона - порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью на юге региона составит 0 - минус 5, днем минус 2 - плюс 3 градуса, на севере Коми - до 11 градусов мороза ночью и минус 3-8 градусов днем.

В Вологодскую область продолжит поступать теплый влажный воздух, температура на 3-5 градусов превысит норму. В субботу пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя, на дорогах гололедица и снежный накат. Ночью от 0 до минус 2, днем потеплеет до плюс 1-3 градусов. Такая же погода ожидается и в воскресенье. В Карелии в субботу будет облачно, ночью с прояснениями. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура от 0 до плюс 5 градусов. По данным Псковского ЦГМС, 29 ноября на территории области ожидается облачная погода, небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений, 6-11 м/сек. Температура воздуха по региону в течение суток минус 2 - плюс 3 градуса.

"Последние осенние дни прогнозируются в Новгородской области теплыми. Погоду в регионе будет определять тыл уходящего циклона: в субботу местами по области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в воскресенье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до отметок минус 1-3 градуса, днем поднимутся до отметок 0 - плюс 3 граудса. На дорогах местами гололедица", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Жителям Калининградской области в субботу синоптики рекомендуют не забывать зонты. По данным специалистов, в этот облачный с прояснениями день повсеместно будут осадки, хотя и небольшие. Ветер южный, ночью 8-13 м/с, днем до 6-11 м/с. Температура воздуха в темное время суток 0 - минус 5 градусов, днем 0 - плюс 3 градуса. В воскресенье существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман, ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Ночью температура воздуха по области минус 3 - плюс 2, днем 0 - плюс 4 градуса. Региональный главк МЧС России предупреждает, что на выходных на дорогах ожидается гололедица. В Калининграде, по данным официального сайта регионального Гидрометцентра, в субботу днем будет 1 градус тепла, выпадут осадки в виде дождя со снегом, в воскресенье - температура ожидается на один градус выше, будет без осадков.