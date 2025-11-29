Вильфанд: в 13 регионах РФ ожидаются ураганный ветер, сильные осадки и метель

В частности, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях прогнозируют сильную гололедицу, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ветер с порывами до 30 м/с, гололед, сильный снегопад, метели возможны в ближайшие дни в 13 регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На выходных в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях прогнозируется сильная гололедица, в Республике Алтай - снег, гололедные явления, метель, поскольку ветер там достигает 20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии ожидаются сильный снег, гололедица и резкое понижение температуры воздуха на 10-15 градусов и более. На юго-западе Иркутской области возможны сильный снег, метель при ветре до 20 м/с. В Омской области особо подчеркивается, что в субботу и воскресенье будет сильная гололедица, которая значительно затормозит транспортное движение", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что неспокойно и на Дальнем Востоке, в Приморском крае в ближайшие дни пройдет сильный снегопад, прогнозируются гололедица, метель, ветер до 20 м/с. А на побережье он будет приближаться к ураганному - до 30 м/с. На Курилах ветер разовьет скорость до урагана и составит 35 м/с, пройдут и сильные осадки в виде дождя и снега, на побережье Татарского пролива судоходство будет невозможно из-за гололеда и ветра до 22 м/с.

В Коми в ближайшие дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается гололед, на побережье Мурманской области ветер будет усиливаться до 25 м/с. В Пермском крае также пройдут сильные осадки, снегопады, что приведет к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.