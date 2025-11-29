В Якутии зимний этап проекта беспилотной доставки продлили до декабря

БПЛА ежедневно выполняют до 10 рейсов

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/ Второй этап пилотного проекта "Воздушная переправа" в Якутии по доставке малогабаритных грузов с применением БПЛА будет проводиться до декабря 2025 года включительно, сообщил ТАСС основатель сервиса доставки Boon Market, руководитель компании "Бунтар" Сергей Протопопов.

Летом между Якутском и поселком Нижний Бестях (расположен на противоположной стороне реки Лены) начал работу пилотный проект по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников "Воздушная переправа". Заказы можно оформлять через маркетплейс Boon Market. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, время полета составляет до 15 минут. Позднее, в период ледостава, стартовал второй этап проекта.

"Мы пока апробируем зимнюю эксплуатацию - при минусовых температурах. Например, техника уже летает при минус 39 градусов, при этом мы видим и преодолеваем различные проблемы технического характера. Это образование инея, ветер. Также, конечно, учитываем компоновку и укомплектовку дрона для вылета и погрузки в условиях зимы. Хотим поэкспериментировать с полетами при тумане, но пока тумана не было. Этот этап мы хотим провести примерно до конца первой декады декабря", - рассказал Протопопов в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

По его словам, ежедневно выполняется до 10 рейсов туда и обратно, заказы в основном поступают от жителей Нижнего Бестяха. Чаще всего они заказывают доставку готовой еды. С конца октября в рамках проекта "Воздушная переправа" можно заказать продукцию сети супермаркетов "Вкусвилл".

Собеседник агентства подчеркнул, что проект в первую очередь выполняет социальные функции. Он должен повысить доступность между расположенными рядом друг с другом населенными пунктами. "Мы хотели бы, чтобы наше зимнее апробирование проложило дорогу к тому, чтобы наши дроновые маршруты были согласованы внутри города Якутска с охватом пригородов, к примеру, сел Хатассы, Табага, микрорайона Сатал, где до сих пор сложно с доставкой, к примеру, готовой еды", - отметил он.

Поселок Нижний Бестях расположен на берегу реки Лены напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". В теплое время года Нижний Бестях и Якутск связывает речной транспорт, а зимой - ледовая переправа.

О форуме

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти.

Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В 2025 году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.