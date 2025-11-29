В "Мармакс" рассказали, как часто жители многоквартирных домов общаются с соседями

Четверть жителей контактируют с соседями раз в месяц, отмечается в исследовании девелоперской компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четверть жителей многоквартирных домов в России общаются с соседями раз в месяц, говорится в исследовании девелоперской компании "Мармакс", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Более 88% опрошенных знают местных жителей лично. Около трети выходят на связь хотя бы раз в неделю (36,5%), а примерно четверть - раз в месяц (25%)", - говорится в исследовании. В опросе принимали участие более 1 200 респондентов.

Около 40% респондентов чаще всего встречаются во дворе или на детской площадке, чуть меньше - в лобби (34,6%). Почти две трети участников считают внутридворовую локацию ключевым местом взаимодействия (63,5%). В холодный сезон эта роль усиливается: территория становится пространством коротких разговоров, прогулок с детьми и ежедневных остановок по пути домой.

"Жители часто называют дворы удобной точкой пересечения - местом, где проще всего поговорить и почувствовать поддержку соседей", - рассказал ТАСС директор по маркетингу и PR девелоперской компании "Мармакс" Константин Денисов.

Больше трети респондентов назвали совместный детский досуг самым частым способом общения (34,6%). Почти 33% участвуют в субботниках, а образовательные мероприятия выбирает каждый пятый (19,2%). Спортивные активности держатся на уровне 13,5%. Зимой к этим сценариям добавляются прогулки, игры в снегу, катание на коньках на ближайших площадках, украшение территории и подготовка к Новому году.

В материалах добавляется, что каждый пятый опрошенный предпочитает решать бытовые вопросы через цифровые сервисы (23,1%). Столько же выбирают организованные события или клубы по интересам (по 21,2%). Около пятой части активнее всего общается в соседских чатах (19,2%), а часть респондентов - на спортивных занятиях (15,4%).