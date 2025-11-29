Дед Мороз рассказал, что у него попросили взрослые на Новый год

Чаще всего взрослые просят не вещей, а чувств и состояний, отметил Дед Мороз

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мир во всем мире, здоровья близким и умение радоваться мелочам просили многие взрослые у Деда Мороза в этом году. Один московский бизнесмен попросил вернуть ему ощущение детского чуда у новогодней елки, рассказал ТАСС российский Дед Мороз из Великого Устюга.

"Чаще всего взрослые просят не вещей, а чувств и состояний. В этом году многие загадывали "мир во всем мире", "здоровье близких" и "умение радоваться мелочам". Вот это для меня самые ценные и самые сложные просьбы. Их в мешок не положишь, над ними всем миром трудиться нужно. А один бизнесмен из Москвы недавно попросил меня вернуть ему ощущение детского чуда у елки. Для такого подарка мне пришлось отправить ему не игрушку, а целое письмо с воспоминаниями о том, как он в пять лет ждал моего прихода", - рассказал ТАСС Дед Мороз.

По его словам, молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, счастья и здоровья родным, хорошей учебы детям. А вот мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату и прочих благ.

"Кто-то мечтает о духовных ценностях, желает благополучия для своих родных и мира на Земле. Для многих письмо в мою сказочную вотчину является способом выговориться", - рассказал волшебник.