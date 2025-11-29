Юрист Чанышев рассказал, как установка домофона может привести к ответственности
06:03
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уголовная ответственность грозит за неправильный монтаж домофона, если нарушения привели к значительному ущербу или отключению систем жизнеобеспечения дома. Об этом ТАСС рассказал юрист Тимур Чанышев.
"Уголовная ответственность возможна лишь в исключительных случаях - например, если допущенные нарушения привели к значительному ущербу или отключению систем жизнеобеспечения дома", - сказал он.
При этом, по словам Чанышева, монтаж домофона без решения собственников или с нарушением технических требований может повлечь административную ответственность или обязанность устранить нарушения.