АСИ: региональные уроки по проекту "Билет в будущее" разработают в 2026 году

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно также отметил необходимость разъяснения нововведений по целевому образованию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Профориентационные уроки, на которых расскажут о возможностях и перспективах работы в регионах, разработают в рамках проекта "Билет в будущее" в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Мы видим, что среди молодежи ключевой мотивацией при выборе профессии все больше становится социальное и профессиональное призвание, а не только уровень дохода. Совместно с Минпросвещения России мы стараемся, в том числе в профориентационных внеурочных курсах "Билет в будущее" акцентировать на этом внимание. Думаю, что уже в следующем году появится отдельный региональный блок в школе", - сказал он.

Он отметил необходимость разъяснения нововведений по целевому образованию. "Особенно сейчас всех интересует, как в ближайшие годы будет реализовано целевое обучение, например, в медицине. Нам важно разъяснять абитуриентам их будущий путь обучения и построения карьеры, в том числе в рамках профориентационной работы, так как считаем, что это ключевая задача как для государства, так и для профильных организаций, институтов развития", - добавил он.

О проекте

"Билет в будущее" - крупнейший в стране профориентационный проект для школьников 6-11 классов. Его участники получают возможность познакомиться с перспективными профессиями будущего и пройти профессиональные пробы в ведущих компаниях страны. Функционирует цифровой профориентационный портал, на котором молодые люди могут проходить тестирование и получать персонализированные рекомендации по выбору профессии, знакомиться с востребованными вакансиями.

С 2025 года проект реализуется в рамках Единой модели профориентации, объединяя в себе все доступные инструменты для помощи молодежи в поиске профессионального призвания. "Билет в будущее" реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".