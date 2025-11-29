Проезд на остров Русский закрыли из-за падения льда на дорогу

Для очистки дорожного покрытия направили четыре единицы спецтехники

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта по мосту Русский во Владивостоке временно закрыто для обеспечения безопасности. Об этом сообщает правительство Приморского края.

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" информирует, что 29 ноября 2025 года с 14:40 (07:40 мск - прим. ТАСС) для обеспечения безопасности временно закрыто движение для всех видов транспорта по Русскому мосту", - говорится в сообщении.

Там отметили, что причина закрытия - частичное обледенение вант искусственного сооружения и падение льда на проезжую часть.

"ДСД "Дальний Восток" держит ситуацию на контроле. Дорожные службы направили четыре единицы спецтехники для очистки дорожного покрытия", - отметили в пресс-службе краевого правительства.