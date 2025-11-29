Номинация "Культурный код" Премии креативных индустрий лидирует по числу заявок

Она собрала 349 проектов - более 30% от общего количества

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Номинация "Культурный код" стала самой востребованной в заявочной кампании Премии креативных индустрий 2025 года, собрав 349 проектов - более 30% от общего количества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

"В 2025 году мы наблюдаем не только количественный рост, но и качественное изменение структуры заявок из 79 регионов. Безусловным лидером стала номинация "Культурный код" - 349 заявок, что составляет более 30% от общего числа. Это свидетельствует о том, что творческие сообщества глубоко осмысляют культурный код и ценности российского общества, стремясь к их укреплению и развитию", - отметила президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш.

Второй по популярности стала номинация "Креативное событие", в которую поступило 175 заявок. В нее входят мероприятия различного уровня - от фестивалей и выставок до деловых и социокультурных событий, включая онлайн-форматы. По словам пресс-службы, широкий охват форматов свидетельствует о динамичном развитии отрасли и росте числа значимых культурных инициатив в регионах.

В этом году заявки поданы из 79 регионов страны. Лидерами по количеству проектов стали Москва (202 заявки) и Московская область (71). Среди активно участвующих регионов также названы Башкирия (53 заявки), Санкт-Петербург (34), Краснодарский край (32), Ростовская область (29) и Пермский край (25).

В пресс-службе подчеркнули, что интерес к премии растет в самых разных частях страны, а креативные индустрии становятся значимым инструментом пространственного развития и диверсификации экономик регионов.