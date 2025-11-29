В РФ учредили премию имени Андрея Колмогорова за достижения в области математики

Она будет вручаться раз в три года

Андрей Колмогоров © Виктор Ахломов/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ учредило премию имени одного из крупнейших советских ученых - Андрея Колмогорова. Она будет вручаться раз в три года за выдающиеся достижения в области фундаментальной математики, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Начиная со следующего года в России будет присуждаться правительственная премия в области математики имени Андрея Николаевича Колмогорова. Постановление, утверждающее порядок присуждения такой премии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Три премии в размере 8 млн рублей каждая будут вручать один раз в три года за выдающиеся достижения в области фундаментальной математики, прикладной математики и математических проблем информатики, а также в области математических проблем механики и физики.

"Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения специального совета по ее присуждению. Этот совет будет работать при Министерстве науки и высшего образования [РФ]", - уточнили в пресс-службе.

Кандидаты на получение премии выдвигаются учеными советами российских научных организаций или вузов. Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. При этом работы на соискание награды должны представляться до 1 апреля года, в котором она присуждается. Церемония вручения премии будет приурочена к 1 декабря, когда в России отмечается День математика.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) - один из крупнейших советских математиков XX века. Вместе с другими учеными является создателем современной теории вероятностей. Помимо этого, Колмогоров добился значительных успехов в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории турбулентности и других разделах математической науки.