В Думе рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко призвал обращать внимание на срок годности и состав

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Срок годности новогодних подарочных наборов конфет составляет около года, при этом лучше выбирать сладкий подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки. Об этом ТАСС сказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Как правило, сладкие наборы собирают летом и в начале осени, срок годности таких подарков составляет до года, поэтому нужно быть внимательными при покупке. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Необходимо выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими", - сказал депутат.

По его словам, при выборе предпочтение стоит отдавать сладостям, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров.

"Если в подобном подарке есть игрушка, то она должна быть в индивидуальной упаковке и не должна соприкасаться с пищевыми элементами набора", - отметил парламентарий.