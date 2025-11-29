В аэропорту Хабаровска застряли свыше 350 пассажиров по техническим причинам

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Вылет рейса Хабаровск - Москва авиакомпании "Аэрофлот" задержан по техническим причинам, более 350 человек ожидают его отправки. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Хабаровская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса в Москву. Сегодня в Хабаровске по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 29 ноября в 12:50 (05:50 мск - прим. ТАСС). Отправления ожидают 360 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Вылет запланирован на 30 ноября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в здании аэровокзала Хабаровским транспортным прокурором организована мобильная приемная пассажиров задержанного рейса. Поступило три обращения. Кроме того, в Хабаровске в связи неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия скорректировано расписание рейсов в Охотск, Нелькан, Чегдомын, Херпучи. Вылеты перенесены на 30 ноября и 1 декабря.