РКН направлял в Roblox требования ограничить доступ к запрещенным материалам

Мониторинг Roblox подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор с 2019 года неоднократно направлял к Roblox уведомления об ограничении доступа к запрещенным материалам. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также отметили, что мониторинг Roblox подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов.

Ранее СМИ сообщили о случаях буллинга и аморальных действий в отношении несовершеннолетних пользователей игр на Roblox. В свою очередь в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ отмечали, что около 1 тыс. фактов мошенничества в компьютерных играх зафиксировано с начала года, при этом наибольшее число таких случаев приходится на игровую платформу Roblox.

Roblox - одна из крупнейших онлайн-платформ мира с аудиторией более 600 млн пользователей.