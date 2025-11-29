В Москве ночь 21 декабря продлится больше 17 часов

После этого светлая часть суток начнет увеличиваться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Продолжительность ночи 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в России и других странах Северного полушария Земли будет максимальной в 2025 году. В Москве она превысит 17 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"День зимнего солнцестояния - самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Продолжительность ночи максимальна, а продолжительность дня - минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут", - сообщили ТАСС астрономы.

В планетарии уточнили, что в самую длинную ночь "родится новый световой год": светлая часть суток начнет увеличиваться. К 1 января она возрастет на 7,5 минуты - до 7 часов 6,5 минуты.

"Приведенные данные по продолжительности дня справедливы для городов на широте Москвы, где полуденная высота Солнца почти весь месяц придерживается значения 10 градусов", - пояснили в планетарии.