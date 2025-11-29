В Челябинской области установили памятник разведчику Батраеву

Мужчина смог вернуть из-за границы Бунинский архив

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника разведчику-нелегалу Борису Батраеву, который смог вернуть из-за границы бунинский архив, состоялась на его малой Родине - в Нагайбакском районе Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Монумент Борису Батраеву торжественно открыли в парке Победы села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Высота памятника составляет порядка двух метров. Бронзовый бюст разведчика-нелегала установлен на бронзовом постаменте. Завершают скульптурную композицию знамя, опирающееся на постамент, и памятная табличка, закрепленная на постаменте", - сказали в пресс-службе.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области совместно с представителями СВР России, правительства области и администрации района, а также неравнодушные граждане и школьники.

В УФСБ сообщили, что Батраев родился 2 мая 1926 года. Окончил с отличием среднюю школу в Магнитогорске, в 1943 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, однако в декабре того же года по комсомольской путевке был направлен на учебу на факультет иностранных языков Высшей школы НКГБ. Там он в совершенстве овладел итальянским, французским и английским языками.

"После окончания Высшей школы НКГБ в январе 1946 года Батраева распределили в Первое управление НКГБ СССР. За период работы во внешней разведке он в шести долгосрочных загранкомандировках провел практически четверть века. Прошел путь от оперативного работника до резидента. По данным историков, одним из достижений Батраева стало возвращение бунинского архива в СССР, за который американцы предлагали огромные деньги, но ему удалось уговорить вдову литератора и вернуть эти материалы на Родину", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что позже Батраев занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки, находился на преподавательской работе в Краснознаменном институте КГБ. С 1987 по 1992 год возглавлял Кабинет истории внешней разведки, а выйдя в отставку, трудился в нем ведущим экспертом, передавал свой богатый оперативный и жизненный опыт молодым сотрудникам. За заслуги в разведывательной деятельности был награжден орденами Красной Звезды и Дружбы народов, многими медалями, нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", а также рядом орденов и медалей иностранных государств. Его имя было занесено на Доску почета СВР России.