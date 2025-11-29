В Красноярске ввели режим "черного неба"

В городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", ввели в Красноярске. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

"Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для г. Красноярск. С 19 часов (15:00 мск - прим. ТАСС) 29 ноября 2025 до 19 часов 01 декабря 2025 на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске установилась морозная, безветренная погода. 29 ноября днем минус 22 градуса, 30 ноября будет минус 27 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.