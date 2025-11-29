В Поморье общество "Знание" поможет в социализации ветеранов СВО

Архангельская область стала первым субъектом страны, в котором создан региональный офис общества

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Одной из ключевых задач работы общества "Знание" в Архангельской области в 2026 году станет социализация ветеранов СВО. Об этом рассказали ТАСС в реготделении по итогам первой областной встречи лекторов организации в Поморье.

"В Архангельске впервые прошла региональная встреча лекторов Российского общества "Знание", которые ведут в Поморье просветительскую деятельность с северянами. Центральной темой стало обсуждение планов работы в 2026 году. Среди ключевых задач - продвижение собственных проектов в муниципальных образованиях региона, содействие в популяризации программно-продуктовой линейки кампуса "Арктическая звезда", а также в социализации ветеранов СВО", - сообщили агентству.

По данным филиала в Поморье, Архангельская область стала первым субъектом страны, в котором создан региональный офис общества. Его миссия заключается в координации всей просветительской работы на территории региона, развитии сети лекториев в городах, округах и районах. Под эгидой "Знания" в Поморье выступает более 100 человек, среди которых представители исполнительной и законодательной властей, педагоги, сотрудники силовых структур и общественники. В 2024 году участниками встреч и лекций стали более 20 тыс. человек, а в 2025 году - уже свыше 46 тыс.

При содействии филиала организации в Архангельской области планируется начать съемки документального фильма, посвященного вкладу ученых-северян в Победу в Великой Отечественной войне.

"В 2026 году продолжим расширять нашу аудиторию, поскольку интерес к просвещению проявляют и представители старшего поколения, и работающая молодежь. Также будем продолжать вовлекать в просветительскую деятельность ветеранов СВО, чей личный опыт, взгляды на патриотическое воспитание востребованы сегодня. И, конечно, один из акцентов в работе - на профориентацию школьников", - рассказала директор филиала Российского общества "Знание" в Архангельской области Вероника Шехонина.