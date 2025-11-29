В Мариуполе открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной войны и СВО

Место памятного комплекса "Поле битвы. Мариуполь" сделали символом освобождения города от неонацистов

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Музей, посвященный героям СВО и Великой Отечественной войны, открыли в Мариуполе. Место памятного комплекса "Поле битвы. Мариуполь" сделали символом освобождения города от неонацистов, рассказал ТАСС член Общественной палаты РФ Сергей Ладочкин.

"Здесь была приемная [Владимира] Зеленского. Здесь была квартира партии "Слуга народа". Здесь была штаб-квартира "Азова". И мы хотели показать, что именно на этом месте теперь будет работать "Поле битвы. Мариуполь", - добавил Ладочкин.

Здание получило сильные повреждения во время боев за Мариуполь. Над восстановлением работали два года, обновили несущие конструкции, инженерные коммуникации, внешнюю и внутреннюю отделку.

"Сюда вложено более 100 млн рублей. Здесь все горело, были пожары, мы здесь балки укрепляли. Был большой процесс", - сообщил Ладочкин.

В новом музее "Поле битвы. Мариуполь" более 10 тематических площадок. Стена памяти героев Великой Отечественной войны, фотогалерея героев СВО, экспозиция, посвященная погибшим от украинской агрессии детям Донбасса, стенды с письмами жен и матерей участников спецоперации. В музее появился лекторий, кинозал, отделение ВСКС, блогерская студия. Объект восстановили при поддержке "Единой России" за счет внебюджетных средств Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ и проектов.