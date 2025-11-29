В ДНР впервые вручили значки "Готов к труду и обороне"

Их получили 14 жителей республики

Глава ДНР Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин впервые вручили 14 жителям республики золотые, серебряные и бронзовые значки "Готов к труду и обороне", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия нового стадиона "Портовик" в Мариуполе.

"Я получила бронзовый значок ГТО. Для меня это очень много значит. Это первый раз в нашей республике проходит. Было важно пройти эту первую ступень за наш город. Показать, что мы тоже можем. Мы вместе с Россией теперь", - рассказала ТАСС обладатель бронзового значка ГТО Даниэлла Степаненко.

Комплекс ГТО впервые ввели в СССР 11 марта 1939 года. В современной России сдачу нормативов возобновили в 2014 году. Для получения значка нужно пройти испытания на скорость, выносливость, силу и гибкость.