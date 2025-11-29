Гибатдинов предложил выдавать компенсации родным погибших бойцов без учета прописки

Сенатор и член ЦК КПРФ отметил, что ему поступают многочисленные обращения от родственников участников СВО и просят оказать содействие в разрешении правовой неопределенности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, в котором предложил оценить свою инициативу о предоставлении родственникам погибших участников СВО права получения компенсаций в любом регионе страны, не зависимо от прописки. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

На данный момент компенсационные выплаты регулируются правилами конкретного региона.

"Прошу вас высказать позицию правительства <...> относительно возможности внесения изменений в законодательство с целью предоставления близким родственникам (матерям, отцам и супругам) погибших участников СВО, которые принимали участие в воспитании погибших бойцов или совместно проживали на территории субъекта РФ, но при этом не имеют на его территории постоянной регистрации, права получения единовременных денежных выплат, предусмотренных в субъекте", - написал Гибатдинов.

Сенатор отметил, что ему поступают многочисленные обращения от родственников участников СВО, которые погибли, защищая суверенитет и независимость Российской Федерации. Их близкие просят оказать содействие в разрешении правовой неопределенности, возникающей при получении единовременных региональных выплат и материальных компенсаций членами семей погибших бойцов.

Особенности регионального законодательства в субъектах создают нормативные ограничения для получения региональных выплат гражданами (родственниками погибших участников СВО), которые не проживают на территории субъекта Российской Федерации в связи с этим матери, отцы и жены погибших получают отказы в получении единовременной помощи, добавил Гибатдинов.