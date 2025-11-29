В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Предупреждение действует с 04:00 до 10:00 мск воскресенья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за прогнозируемого ночью и утром 30 ноября тумана. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью и утром в воскресенье, 30 ноября, в Подмосковье ожидается местами туман, в связи с этим объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предупреждение действует с 04:00 до 10:00 мск воскресенья. Желтый уровень, напомнили в Гидрометцентре РФ, является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью, которая станет последней в уходящей календарной осени, на фоне облачной погоды возможен небольшой дождь при температуре воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов - по области. Днем в воскресенье в Гидрометцентре РФ пока ожидают также небольшой дождь местами, а столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов выше нуля в Москве и от 1 до 6 градусов выше нуля в Подмосковье.