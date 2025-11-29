В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может распознать мошенника

Злоумышленники часто говорят, что нужно срочно перевести деньги, родители попали в беду, а также просят номера карт родственников и призывают никому не рассказывать про разговор

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Телефонные мошенники в разговорах с детьми используют обычно стандартные фразы, по которым ребенок может распознать злоумышленников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Читайте также

Киберловушки для наших детей: как защитить семью от мошенников в 2025 году

"Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: «Срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «Родители попали в беду, помоги прямо сейчас» и «Назови номер карты мамы или папы»", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, как отметили в МВД, в разговоре с детьми аферисты также просят передать им код, который придет на телефон. "Важно объяснять детям, что ни сотрудники банков, ни полицейские, ни представители госорганов никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону", - отметили в МВД. В министерстве призвали также объяснить детям, что в случае получения подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить взрослым или в полицию по телефону 102.