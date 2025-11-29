Новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 декабря

Они охватят 29 городских маршрутов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы общей протяженностью около 1 км начнут функционировать в Москве с 20 декабря. Они охватят 29 городских маршрутов, на которых пассажиры совершают около 180 тыс. поездок в рабочие дни, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 20 декабря заработает почти 1 км новых выделенных полос. Вместе с другими мерами по локальному улучшению движения небольшие "выделенки" помогают выровнять интервалы автобусов и электробусов. Благодаря этому пассажиры тратят меньше времени на ожидание транспорта", - сказал он.

"В столице уже сделали выделенные полосы на крупных вылетных магистралях. Теперь перешли к небольшим участкам внутри районов, благодаря чему движение автобусов и электробусов станет независимым от локальных затруднений на дороге, скорость движения увеличится в 2-3 раза, а количество ДТП сократится в среднем на 25%", - пояснил Ликсутов.

Новые выделенные полосы появятся, в частности, на дублере Рублевского шоссе, улицах Сокольнический Вал, Большая Полянка, Декабристов, Березовая Аллея, Шарикоподшипниковская.

С 13 декабря в Москве также заработают девять новых выделенных полос. Они охватят 48 городских маршрутов, на которых москвичи и гости столицы совершают более 245 тыс. поездок в рабочие дни.