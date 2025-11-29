В ДНР откроют еще один музей о героях Великой Отечественной войны и СВО

Новый исторический комплекс появится в Макеевке

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Исторический комплекс "Поле битвы. Макеевка" откроют в Макеевке (ДНР). Его создадут по типу нового мариупольского музея "Поле битвы. Мариуполь", экспозиция которого рассказывает о героях Великой Отечественной войны и СВО, об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Сергей Ладочкин.

"В ближайшие несколько месяцев подберем строение или земельный участок и начнем делать. В зависимости от того, какая будет площадь, какие будут задачи и цели, наполняемость, думаю, что это будет конец 2026 года, либо середина 2027. Мы этот музей откроем, всех приглашаем на открытие музея "Поле битвы. Макеевка", - заявил Ладочкин.

Член Общественной палаты РФ Сергей Ладочкин рассказал ТАСС, что на этом останавливаться не будут, исторические комплексы планируют возводить на освобожденных территориях по мере продвижения ВС РФ. Сейчас в работе Херсонская область, организаторы подбирают пригодные для будущих музеев здания и помещения. Проект финансируется в рамках Президентского фонда культурных инициатив.