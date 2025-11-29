В Петербурге в ночь на 30 ноября завершится навигация на Неве

Регулярное разведение мостов прекратится до весны

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Навигация на реке Неве и двух основных рукавах ее дельты - Большой и Малой Неве - завершится в ночь на 30 ноября, регулярное разведение мостов прекратится до весны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"В ночь с 29 на 30 ноября завершается навигация на Неве, Большой и Малой Неве. На рукавах реки разводки мостов прекратились еще 15 ноября. Всего с марта этого года было выполнено 2 206 разводок, включая 88 технических. За сезон по главной водной артерии Петербурга прошло 1 484 судна", - говорится в сообщении.

В декабре специалисты продолжат выполнять технические разводки мостов для обслуживания оборудования и конструкций, которые невозможно было выполнить в период навигации. В межнавигационный период планируется провести диагностику и техобслуживание инженерных сетей и систем, а также ремонт конструктивных элементов разводных пролетов.

Кроме того, именно в ходе технических разводок персонал отрабатывает действия при аварийных режимах, моделируя возможные неисправности оборудования - отключение электроснабжения, отказ насосной установки или гидроцилиндра.

Уже весной будут проведены пробные разводки мостов для настройки систем управления после ремонта, а также для обслуживания конструкций и узлов разводных пролетов, недоступных в наведенном состоянии.

По данным Смольного, в 2025 году лидерами по количеству разводок, как и годом ранее, стали Дворцовый (417), Благовещенский (387) и Володарский (322) мосты. Это объясняется их ключевым расположением на пути следования судов в Ладожское озеро и Финский залив. Пик разводок пришелся на июнь - 336.