Проект "Мастерская добрых дел" из ДНР получил грант в 3 млн рублей

Проект достоин выхода на федеральный уровень, отметил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "Мастерская добрых дел" секретаря первичного отделения "Единой России" №266 Мариуполя Евгении Мажары победил в партийном конкурсе среди лучших практик и получил грант в 3 млн рублей. Проект достоин выхода на федеральный уровень, рассказал ТАСС секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"Это очень хорошая история. Мы всегда говорим о том, что людям важно видеть не какие-то большие дела. Большие дела, мы о них можем много говорить, но конкретному человеку это объяснить сложно. Но когда мы говорим, что в рамках этого проекта можно достучаться до конкретного человека, это всегда понятно, и про это всегда можно говорить. Мне кажется, что это заслуживает внимания и тиражирования на всей территории нашей страны в рамках партийных проектов партии" - отметил Якушев.

Волонтеры проекта "Мастерская добрых дел" доставляют гуманитарную помощь по всей Донецкой Народной Республике. При надобности консультируют по социальным и медицинским вопросам. Грантовые деньги планируют потратить на закупку новых фургонов, рассказала ТАСС Мажара.

"Мы будем только увеличиваться и масштабироваться. Нам нужны такие фургоны. Я думаю, что такой выигрыш мы потратим на то, чтобы увеличить наш масштаб, чтобы помочь большему количеству жителей. На прицепы, на такие фургоны", - сказала Мажара.

Проект "Мастерская добрых дел" начал работу год назад. Под опекой 300 волонтеров более 3 тыс. человек.