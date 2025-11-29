В Якутии размер создаваемого фонда кино может составить 150-200 млн рублей

Создание фонда кино и анимации в регионе ожидается в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Фонд кино и анимации Якутии создадут в 2026 году в республике, его размер может составить 150-200 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития региона Петр Гоголев в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

В 2026 году ожидается создание фонда кино и анимации Якутии.

"Корпорация развития всегда развивала креативные индустрии, в том числе и видеоигры, и дизайн одежды. Но первым из крупных самых направлений является кино. Максимальные сборы у нас составляют 40-50 млн рублей. И мы хотим, чтобы наши фильмы, можно сказать, "пробив" этот потолок, вышли на другие регионы, - сказал Гоголев. - Размер фонда будет <...> составлять от 150 до 200 млн рублей. В среднем в фильмы мы можем вкладываться от 3 до 15 млн рублей".

По его словам, планируется вкладывать инвестиции на постпродакшн и маркетинг фильмов.

В Республике Саха (Якутия) в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.

Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Власти региона ожидают, что суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысят 200 млн рублей.

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В 2025 году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.