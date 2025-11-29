В райцентре Марий Эл недостроенный цирк превратят в детскую музыкальную школу

Проект должен быть реализован в 2027 году

ЙОШКАР-ОЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Недостроенный цирк в райцентре Медведево в Марий Эл превратят в детскую музыкальную школу с концертным залом. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

С вопросом о том, когда в поселке может появиться новая детская школа искусств, к нему обратились жители в рамках прошедшей "прямой линии". "В Медведево есть незавершенный цирковой манеж, и принято решение достроить его, превратив в новую школу искусств, новое здание займет примерно 3 тыс. кв м, а цирковая арена будет трансформирована в современный концертный зал", - сказал Зайцев. Он отметил, что полностью проект должен быть реализован в 2027 году.

Глава региона напомнил, что существующая сейчас в райцентре школа искусств была открыта еще в 1962 году, сейчас там занимаются примерно 400 ребят, однако желающих гораздо больше. "Министерство культуры РФ одобрило наш проект и выделит около 600 млн рублей на строительство детской школы искусств в 2026-2027 годах", - заметил Зайцев.

Он напомнил в этой связи, что в 2025 году в регионе после капитального ремонта открылись две детские школы искусств - в Звенигово и Новом Торъяле, а в городе Волжске школа переехала в здание бывшего кинотеатра "Родина", который специально для этого был отреставрирован.