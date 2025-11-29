Дед Мороз: волшебство работает на энергии добрых дел и веры

Волшебник отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежным странам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вопросы о вере в Деда Мороза и волшебстве оказались самыми трудными и необычными, с которыми приходилось встретиться волшебнику при личных встречах с детьми и взрослыми в 2025 году. Об этом Дед Мороз рассказал ТАСС.

"Ох, вопросы бывают такие, что даже я, седой волшебник, на минуту задумываюсь! От папы-инженера: "Ваша логистика, Дедушка, не выдерживает критики. Одна тройка коней на всю планету - это ненадежно. Не хотите внедрить систему спутникового слежения и дроны для доставки?" Пришлось объяснять, что волшебство не подчиняется законам логистики, а работает на энергии добрых дел и веры. Без этого никакой спутник подарки не доставит", - рассказал ТАСС главный волшебник страны.

Дед Мороз также вспомнил разговор с мальчиком Сашей: "Дедушка Мороз, если я перестану верить в тебя, ты исчезнешь?" Вот уж, действительно, мудрый вопрос. Ответил я ему так: "Вера как огонек в окне. Пока он горит, я знаю, где меня ждут. Если огонек погаснет, я буду находиться рядом и ждать, когда ты снова захочешь его зажечь. Волшебство не исчезает, оно просто ждет своего часа", - рассказал волшебник.

После празднования своего дня рождения в вотчине под Великим Устюгом 18 ноября Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежным странам. В вотчине волшебника есть тематический парк, двухэтажный терем, почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.