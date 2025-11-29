В Кисловодске военный оркестр поздравил с Днем матери жен участников СВО

Мероприятие прошло в детской музыкальной школе имени С. В. Рахманинова

ПЯТИГОРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Впервые после завершения реконструкции в детской музыкальной школе имени С. В. Рахманинова в Кисловодске прошел праздничный концерт. Военный оркестр провел мероприятие ко Дню матери для жен и матерей участников специальной военной операции, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В Детской музыкальной школе имени С.В. Рахманинова в Кисловодске впервые после завершения реконструкции состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню матери. Участниками мероприятия стали матери и жены военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В рамках мероприятия прозвучали музыкальные номера от Военного оркестра Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации и Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, песни и пляски и слова благодарности в адрес женщин, чьи родные выполняют воинский долг", - сказал Моисеев.