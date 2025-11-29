В Мариуполе наградили финалистов "Лиги ораторов"

Школьники республики состязались в дискуссионных дисциплинах

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Награждение финалистов конкурса "Лига ораторов", где школьники республики состязались в дискуссионных дисциплинах, прошло в Мариуполе. У юных талантливых ораторов ДНР есть политическое будущее, отметил почетный гость церемонии награждения, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"В рамках таких конкурсов, в которых вы сегодня принимаете участие, мы как раз выделяем таких звездочек, которых с удовольствием, естественно, будем принимать в свои ряды. Я уверен, что у таких молодых людей, в публичной политике, точно есть будущее", - заявил Якушев.

В турнире "Лига ораторов" состязались более 5 тыс. человек из разных районов ДНР. Участники прошли четыре этапа: отборочный, муниципальный, окружной и финальный. Первое место заняли трое школьниц из Дебальцево в составе команды "Конструктив". Темы для ораторских дискуссий были далеко не простыми, рассказала куратор команды, депутат Народного Совета ДНР Юлия Крюкова.

"С девочками работала над ораторским искусством, над знанием политической программы, над знанием народной программы "Единой России", над посланием нашего президента. Те аргументы, которые приводили мои подопечные, были безукоризненны", - рассказала Крюкова

Турнир "Лига ораторов" стартовал в 2024 году и уже успел стать традиционным. Его проводят два раза в год, весной и осенью.