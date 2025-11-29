В Сочи пострадавший от нападения хаски мальчик социализировался

Ребенок готовится к седьмой операции

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Ребенок, который получил тяжелые травмы лица при нападении собак в Сочи, полностью социализировался, занимается спортом и посещает психолога для поддержания стабильного эмоционального состояния. Он перенес уже шесть операций, сообщил ТАСС его отец Валентин Королев.

Резонансное нападение двух собак породы хаски на третьеклассника произошло в феврале 2025 года. Мальчик с рваными ранами лица был экстренно госпитализирован.

"Он в себе не закрылся, социализируется хорошо. У него сосед, друг, они играют. Замкнутости, закрытости, отрешенности от общества - этого нет, как обычный ребенок себя ведет. Обязательно психолога школьного посещает. Ему нравится, общение и адаптация хорошо проходят. Было у него небольшое отставание [по школьной программе], но сейчас он уже догнал. Мы три урока в школе посещаем, а потом - дистанционное [обучение]. На выходные ездим в Сириус, он катается на велосипеде", - отметил собеседник агентства.

Отец ребенка также сообщил, что мальчику предстоит очередная операция. Ее проведут хирурги клиники им. Пирогова 15 января 2026 года, ребенку предстоит восстановление верхней губы и очередная коррекция носа.

"Проходим реабилитацию. 15 января [2026 г.] нас ждут в больнице им. Пирогова в Москве. Уже шесть операций перенес, в дальнейшем пока неизвестно, сколько операций будет. [В январе планируется] восстановление верхней губы и коррекция носа", - рассказал отец ребенка.

Несмотря на то, что у мальчика еще стоит дыхательная трубка (трахеостома), он достаточно активен, любит кататься на велосипеде и играть в компьютерные игры, собирает конструктор и планирует осваивать робототехнику. Родители поддерживают сына, помогают ему проходить реабилитацию.

О нападении собак на мальчика в Сочи

Две домашние хаски сорвались с цепи в садовом товариществе Сочи 26 февраля 2025 года. Они напали на девятилетнего ребенка, причинив ему множественные раны лица. Пострадавшего транспортировали санавиацией из краевой больницы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Москвы, где мальчику провели операцию, которая длилась 14 часов. Родители ребенка открыли сбор средств на пластические операции.

В связи с нападением собак было возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинение предъявлено хозяину собак. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что "некоторое время" не кормил животных. Собак усыпили. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к ограничению свободы сроком на один год шесть месяцев.