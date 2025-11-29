В Коми предложили издать книгу памяти погибших бойцов СВО

С инициативой выступили матери погибших участников специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Книгу памяти погибших участников специальной военной операции предложили издать в Республике Коми их матери во время встречи с главой региона Ростиславом Гольдштейном. В ходе встречи накануне Дня матери участники говорили, как важно воспитывать в детях чувство патриотизма, как увековечить память погибших героев, и делились рассказами о своих сыновьях, сообщила пресс-служба руководителя республики.

"На вопрос главы республики "Чем помочь?" женщины выразили пожелание издать книгу памяти погибших военнослужащих на СВО. Ростислав Гольдштейн предложил женщинам начать работу по сбору материала для будущей книги и заверил, что правительство Коми в дальнейшем поможет с ее изданием", - сообщила пресс-служба.

Когда речь зашла об увековечивании памяти погибших бойцов спецоперации, референт главы Коми Станислав Хахалкин сообщил, что тема подвига героев спецоперации будет увековечена в рамках реконструкции памятника "Скорбящий воин" в Сыктывкаре. Проект обязательно будет согласован с родными погибших. Гольдштейн подчеркнул, что никто из героев специальной военной операции забыт не будет.

Глава республики выразил восхищение силой духа матерей героев, которая помогает им выдержать жизненные испытания, продолжать дело сыновей участием в общественной работе, в сборах гуманитарных грузов на фронт и воспитании подрастающего поколения.

Лидия Дудина, мама награжденного посмертно орденом Мужества Андрея Дудина, активно участвует в патриотических мероприятиях, пишет стихи. Она помогла открыть кадетский класс в честь сына. Нина Игнатова, мама Прохора Ляховецкого, кавалера ордена Мужества, который, будучи разведчиком-пулеметчиком, вынес с поля боя многих товарищей, принимает участие в мероприятиях филиала фонда "Защитники Отечества". Любовь Елфимова, мама гвардии старшего лейтенанта Максима Елфимова, отдавшего долг Родине в составе легендарной Псковской дивизии ВДВ, награжденного орденом Мужества, - активная участница проекта "Zа ней" фонда "Защитники Отечества".

Марина Гаранина, мама сержанта Никиты Михайлова, участвует в культурно-массовых мероприятиях филиала фонда "Защитники Отечества", пишет стихи, занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Татьяна Васильева и Наталия Бикчураева, чьи сыновья Юрий и Артем добровольно ушли на фронт и были посмертно награждены орденами и медалями за спасение раненых, - также активные помощницы в работе филиала фонда.