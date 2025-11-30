НИЦЭМ: новая вакцина от туберкулеза может войти в Нацкалендарь прививок

Это произойдет после того, как будет показана эффективность новой российской вакцины и ее зарегистрирует Минздрав, отметил директор исследовательского центра Александр Гинцбург

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. После того, как новая российская вакцина от туберкулеза "ГамТБвак" докажет свою эффективность, можно будет говорить о ее введении в Национальный календарь профилактических прививок РФ. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"После того, как будет показана эффективность новой российской вакцины от туберкулеза, и вакцина будет зарегистрирована Минздравом, начнется этап внедрения в здравоохранение. Для того, чтобы вакцину получили не только те пациенты, которые принимали участие в клинических испытаниях", - сказал он.

Ученый уточнил, внедрение нового вакцинного препарата требует времени, иногда процесс может занять десятилетия. "Все зависит не только от разработчиков и их активности, но и от министерств. Кроме этого, Национальный календарь прививок является федеральным законом, а его утверждение зависит также от Государственной думы и депутатов", - рассказал Гинцбург.

При этом, со слов разработчика вакцины Владимира Гущина, первый год наблюдения завершился и начинается второй, после этого будет проведен полный анализ результатов клинических испытаний вакцины. Поскольку исследование двойное и слепое, то есть участники и исследователи не знают, кто получил вакцину, а кто - плацебо, данные должны быть вскрыты одновременно. Вскрытие результатов планируется провести во второй половине 2026 года.